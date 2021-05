Carro capota em Poços de Caldas durante a madrugada

Na madruga desta terça-feira (18/05) por volta das 05h27 o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para ocorrência de capotamento com vítima. O acidente ocorreu na Rua Assis Figueiredo. No local, juntamente com uma equipe do SAMU, a vítima foi imobilizada e conduzida para a UPA sem ferimentos

As informações são de que o Fiat Palio se deslocava sentido centro / bairro quando o condutor perdeu o controle e o carro colidiu com uma placa de sinalização e uma árvore.

Fotos e informações: Bombeiros de Poços de Caldas