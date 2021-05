A Polícia Militar recupera motocicleta furtada

Na manhã desta terça-feira a Polícia Militar recebeu informações de que uma motocicleta havia sido furtada de dentro da garagem de um condomínio localizado no Bairro Jardim Sóvis de imediato deu inicio ao rastreamento.

Por volta das 13:00 horas a Polícia Militar recebeu denúncia anônima, através do 190 onde o interlocutor relatava que a motocicleta furtada estava escondida na residência de um individuo já conhecido no meio policial por práticas delituosas.

De imediato as viaturas do turno foram direcionadas ao local, onde foi visualizado, no corredor da casa, a moto furtada.

Em contato com a tia do autor, esta relatou que a motocicleta era de seu sobrinho o qual não estava no local.

Diante de tais informações foi iniciado rastreamento para localizar o autor quando nas proximidades da Avenida Araci Martins Trevisan, sendo este abordado e relatado que havia comprado tal motocicleta pela quantia de cem reais (R$ 100,00) de um outro individuo, não sabendo fornecer maiores dados.

O autor foi preso, sendo informado de seus direitos constitucionais e conduzido até a Delegacia local.

Informações : Polícia Militar