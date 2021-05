Rodovia do Contorno é tema de reunião em Belo Horizonte

Na última semana a Prefeita Margot Pioli cumpriu agenda de compromissos em Belo Horizonte, onde buscou melhorias para as áreas de Infraestrutura e Educação de Andradas junto ao Governo Estadual.

Em reunião com o Diretor Presidente do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem (DER) e Secretário Estadual de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (SEINFRA), Fernando Marcato abordou a necessidade da retomada urgente das obras da Rodovia do Contorno, um empreendimento importante para o desenvolvimento econômico do município, bem como para a melhora do fluxo de veículos pesados nas vias centrais.

“Na ocasião, também apresentei um dossiê com fotos das condições precárias da MG 455, desde à divisa com o Estado de São Paulo até o trevo de Santa Rita de Caldas, no entroncamento com a BR 459, solicitando o reparo imediato dessa rodovia. Trata-se de uma via fundamental, não só para Andradas, como também para a nossa região” explicou a prefeita.

Ainda no encontro foram abordados os trâmites do processo de licitação de água e esgoto de Andradas, sendo solicitado o apoio do Governo Estadual na construção de pontes na zona rural, com a disponibilidade de guias de metal.

EDUCAÇÃO

A Prefeita Margot Pioli também esteve na sede da Secretaria Estadual de Educação, onde se reuniu com o Subsecretário de Articulação Educacional, Igor Alvarenga, e o Deputado Estadual Antonio Carlos Arantes, solicitando a inclusão de Andradas no Projeto Mãos Dadas.

A iniciativa do Governo Estadual oferece suporte financeiro, técnico e pedagógico aos municípios que ampliarem o atendimento dos anos iniciais do Ensino Fundamental. “Andradas já havia municipalizado essa etapa do Ensino Fundamental nos anos anteriores. Dessa forma, estamos trabalhando para incluir o nosso município nesse projeto, devido às inúmeras vantagens ofertadas pelo Estado, como repasse financeiro e suporte técnico/pedagógico”, finaliza a Prefeita Margot Pioli.