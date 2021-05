Vinicius Teixeira faz manifestação na tentativa de evitar retirada do feriado da consciência negra

Nesta terça-feira acontece na câmara municipal a quinta sessão ordinária para leitura e votação de projetos de lei. E faz parte da pauta a leitura do projeto de lei que institui a “Semana da Consciência Negra” e revoga a lei ordinária do ano 2016 que institui o feriado no dia 20 de novembro.

Em contato com a equipe de jornalismo da ANTV o vereador Régis Basso relatou que a ideia do projeto não é desvalorizar os negros, mas desenvolver uma semana inteira de atividades sem prejudicar o setor econômico do município por conta de um feriado. Ainda de acordo com a justificativa o vereador diz que a proposta está em sintonia com a lei que instituiu o estatuto da igualdade racial, que se presta a garantir espaço na divulgação e o enaltecimento da cultura promovendo a igualdade, combate a discriminação e desigualdade social