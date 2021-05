ntre janeiro e abril de 2021 foram registrados 286 golpes de estelionato consumados e tentados

O 29º Batalhão da Polícia Militar divulgou um balanço que merece a atenção de todos. Entre janeiro e abril de 2021 foram registrados 286 golpes de estelionato consumados e tentados.

Uma prática comum é a clonagem do aplicativo de mensagens WhatsApp. Os golpistas utilizam foto de perfil de pessoas conhecidas de familiares e amigos utilizando outro número de celular e solicitam depósitos ou pagamentos de boletos. As vítimas acreditam que são realmente pessoas conhecidas e acabam acreditando, o que acarreta prejuízo financeiro.

No golpe do cartão de crédito os estelionatários ligam para as vítimas como sendo funcionários de uma instituição bancária, avisam que foram feitas compras ou saques no cartão de crédito e que é necessário recolher o cartão para cancelar a movimentação indevida. Os interlocutores avisam que um funcionário do banco vai à residência da vítima para buscar o cartão, mas antes solicitam número, senhas e código de segurança.

A Polícia Militar orienta que ao receber uma mensagem solicitando depósitos de dinheiro ou pagamento de boletos, confirmar antes a veracidade da história.

Informações : Policia Militar