A Policia Militar localizou o autor do furto de uma loja de material de construção na Rua Capitão Evaristo Lopes durante a madrugada. De acordo com a ocorrência o autor percebeu que a porta de vidro de acesso do estabelecimento estava aberta e a grade de proteção rompida. Aproveitou a oportunidade e pegou seis rolos de fio de cobre. Vendeu o produto para um senhor de 73 anos pelo valor de 450 reais.

Após verificar as imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento, foi identificado como autor um homem de 42 anos já conhecido dos policiais. Ele foi encontrado na rua Bauxita e relatou que derreteu o material que se transformou em uma massa de cobre para a entrega ao vendedor de um depósito de sucatas. Um celular também furtado da loja foi encontrado em um terreno baldio. Os dois envolvidos no crime foram presos e apresentados ao plantão de Policia Civil.