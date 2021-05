Pouso Alegre retoma aulas presenciais na rede municipal de ensino

Pouso Alegre retomou as aulas presenciais da rede municipal de ensino nesta segunda feira, 24 de maio. Retomada das atividades nas escolas segue protocolo com todas as normas da Vigilância Sanitária e OMS.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o retorno será de forma gradual e por meio da Metodologia de Ensino Híbrido, em que há aulas presenciais com turmas com número de alunos reduzido a 30% e a manutenção das aulas remotas.

O protocolo para volta às aulas presenciais foi preparado pelos órgãos competentes e incluem medidas como: distanciamento mínimo de 1,5m entre carteiras, obrigatoriedade de uso de máscaras, higienização das mãos com álcool 70%, transporte de alunos com capacidade dos ônibus reduzida, entre outras.

Informações: Assessoria de Imprensa – Prefeitura de Pouso Alegre / Tv Alterosa