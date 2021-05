PRF realiza a operação para coibir roubo de cargas

A PRF – Polícia Rodoviária Federal juntamente com as Polícias Civis de Minas Gerais e São Paulo, desencadearam a “OPERAÇÃO TRANSFORMERS” com o objetivo de coibir roubo de cargas nas rodovias mineiras.

As ações ocorreram em Hortolândia/SP, onde foram cumpridos três mandados e dois indivíduos foram presos, e Poços de Caldas/MG, onde o outro indivíduo foi capturado.

O trabalho originou-se após o grupo criminoso roubar um caminhão carregado com auto peças avaliado em 1,9 milhões de reais no dia 03/02/2021 na BR-381, altura do município de São Gonçalo Sapucai/MG.

Foram apreendidos telefones celulares e documentos. Existe a possibilidade da carga ter sido vendida para uma empresa sediada em Campinas ou Ribeirão Preto.

Participaram da operação a PRF – Polícia Rodoviária Federal / PRF, Delegacia especializada em investigação e repressão ao furto, roubo e desvio de cargas/DEPATRI, Delegacia regional de Poços de Caldas e a Delegacia de Polícia de Hortolândia/SP.

A iniciativa faz parte de ações da PRF e DEPATRI a fim de coibir roubos e aumentar sensação de segurança dos motoristas e empresas ligadas ao Transporte de cargas nas rodovias.

Informações e foto: Imprensa PRF