Cemig reforça alerta sobre ocorrências de golpes

A Cemig identificou, nesta semana, novas tentativas de golpes contra seus clientes no Sul de Minas. Estelionatários e pessoas de má-fé têm utilizado o nome da companhia para extorquir dinheiro.

As tentativas de golpe identificadas na região têm acontecido por meio de contato telefônico e, na maioria dos casos, aplicado contra estabelecimentos comerciais, como hotéis, restaurantes, padarias, açougues e comerciantes em geral. Os estelionatários ligam para o cliente Cemig e dizem ser representantes da “4ª Vara Federal” ou da “Justiça Federal” e que a ligação é para cobrar um possível débito existente. Afirmam que, se a dívida não for paga em um prazo curto, a Cemig suspenderá o fornecimento de energia no local. O cliente é então orientado a ligar para um telefone 0800.

Após o contato, o cliente recebe instruções para fazer uma transferência bancária ou recebe um boleto bancário com dados falsificados, em nome de empresas ou pessoas físicas que não pertencem à “Cemig Distribuição”.

Geralmente, essa ligação é feita por meio de um telefone 0800, sendo três os números mais comuns utilizados pelos estelionatários: 0800-878-7751, 0800-591-3065 e 0800-878-9783.

A Cemig ressalta que as suas equipes são treinadas para confirmar os dados cadastrais dos clientes bem como dos débitos que motivaram a ligação, reforçando a veracidade da sua atuação. Os clientes que possuem débitos cobrados judicialmente pela Cemig são formalmente notificados pela Justiça para se manifestarem sobre a cobrança. Essa notificação é realizada, normalmente, por correspondência – dificilmente por telefone.

Cuidados a serem tomados

Ao receber uma cobrança via telefone, a Cemig recomenda que os clientes liguem imediatamente para o “Fale com a Cemig”, por meio do número 116, para verificação da autenticidade do contato. Além disso, a consulta de valores pendentes pode ser realizada por meio do WhatsApp (31-3506-1160), Telegram (@cemigbot), por SMS pelo número 29810 e, também, pelo App Cemig Atende e Agência Virtual (https://atende.cemig.com.br/Login).

Em casos de tentativa de golpe, a Cemig orienta que seja registrado boletim de ocorrência para a segurança do cliente e para que a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Crime Cibernético, possa conduzir a devida investigação.

Fonte: Cemig – Imprensa Sul