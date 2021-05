Operação Sinergia desarticula esquema de fraude milionária no setor de metais e sucatas

Na manhã desta quarta-feira (26/5), foi deflagrada a operação Sinergia, que teve como alvos

empresários do ramo de metais e sucatas, principalmente de alumínio e cobre, na região

metropolitana e no sul de Minas. Além de crime tributário, os investigados podem responder pelos

crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

A operação Sinergia é resultado de uma Força-Tarefa constituída pelo Ministério Público, através do

Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (Caoet), Receita Estadual,

Polícia Civil e Polícia Militar, nas regionais do Cira em Contagem e em Varginha. O objetivo é concatenar

investigações paralelas sobre ilícitos do mesmo setor econômico. O setor de metais e sucatas é

estratégico e movimenta bilhões anualmente.

Cinco mandados de prisão e vinte e nove mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em

Minas Gerais (Belo Horizonte, Andradas, Contagem, Guaxupé, Pará de Minas e Pequi); em São Paulo

(Jundiaí, Limeira e Mogi Mirim); e em Tocantins (Palmas e Porto Nacional). A operação Sinergia conta

com a participação de 11 promotores de justiça, seis servidores do MPMG, 46 servidores da Receita

Estadual, 20 delegados, 135 investigadores da Polícia Civil de Minas Gerais e 12 policiais militares, além da participação das Polícias Civis de São Paulo e Tocantins

Investigações na região do Sul de Minas

Na investigação desenvolvida pela Receita Estadual e pelo CAOET Varginha, a investigação tem como

objeto dinâmica criminosa semelhante. Uma empresa situada no Município de Andradas estaria simulando a aquisição de mercadorias provenientes de outros estados da federação, especialmente Mato Grosso e Maranhão, com o objetivo de obter créditos tributários de forma ilícita. Além disso, as

saídas de mercadoria declaradas pela empresa de Andradas também seriam fictícias.

O suposto esquema pode ter causado prejuízo de cerca de 100 milhões de reais aos cofres públicos,

em razão do não recolhimento do ICMS devido pelos beneficiários. Apenas nos anos de 2020 e 2021,

a empresa de Andradas apresentou movimento contábil superior a 1 bilhão de reais.

Além da articulação interinstitucional no âmbito do Cira, as investigações do CAOET Varginha contaram

com o apoio operacional do GAECO-Passos e da Polícia Militar.

Quatorze anos do Cira, recuperação de ativos e livre concorrência.

Criado em maio de 2007, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) é uma iniciativa

pioneira, que inspirou a criação de estratégias semelhantes em outros estados da Federação. Através

da articulação do Cira, o Ministério Público de Minas Gerais, a Receita Estadual e as Polícias Civil e

Militar, ao longo de 14 anos, realizaram investigações de fraudes heterodoxas estruturadas, com

significativos resultados para a recuperação de ativos para a sociedade mineira e na defesa da livre

concorrência

Fotos e Informações: Polícia Civil