PCMG identifica suspeito de atropelamento com morte em Poços de Caldas

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) identificou o motorista suspeito de provocar um atropelamento com vítima fatal e que não teria prestado socorro no momento do acidente, ocorrido no último dia 22, em Poços de Caldas, Sul do estado. O investigado, de 41 anos, já foi ouvido, e o veículo encaminhado para ser periciado pela PCMG.

O acidente ocorreu na Rua Doutor Antenor Damini, bairro Santa Rosália I. A vítima, um homem de 42 anos, morreu ainda no local. Após tomar conhecimento dos fatos, a equipe da PCMG iniciou as apurações e conseguiu identificar o veículo envolvido no atropelamento. Em continuidade aos levantamentos, os policiais localizaram o motorista.

O investigado se apresentou na Delegacia de Polícia Civil e confessou a prática do delito. Segundo informado em depoimento, ele deixou o local após pedir que uma pessoa acionasse socorro, tendo, depois dos fatos, escondido o veículo e permanecido na casa de um amigo.

As investigações continuam com a finalidade de apurar as circunstâncias e o real motivo da fuga do local realizada pelo suspeito dos fatos que caracterizam, em tese, o crime de homicídio culposo, com aumento de pena por ter deixado de prestar socorro à vítima, previsto no art. 302, §1º, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Informações : Polícia Civil

Foto : Divulgação/PCMG