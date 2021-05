Na manhã desta quarta-feira (26/05) colaboradores da indústria Kohler estiveram no Pico do Gavião e soltaram 150 balões biodegradáveis com cerca de 2 milhões de sementes das espécies: ipê branco, ipê roxo, embaúba e algodoeira.

A iniciativa visa o reflorestamento da Serra da Mantiqueira, principalmente das áreas atingidas no ano passado por um incêndio de grandes proporções.

