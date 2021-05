Vacinação contra a febre aftosa em Minas termina em 31/5

A primeira etapa anual de vacinação contra a febre aftosa em Minas Gerais será encerrada na próxima segunda-feira (31/5). Bovinos e bubalinos de todas as idades estão sendo imunizados no estado com o objetivo de preservar a sanidade dos rebanhos e mater o compromisso com o agronegócio mineiro.

No estado, é do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) a responsabilidade de gerenciar e fiscalizar a campanha junto aos pecuaristas. Ao final desta fase, a expectativa é de sejam imunizados cerca de 23 milhões de animais.