Dias frios também castigam os animais de estimação

No verão, os proprietários de animais se preocupam em tosar os bichinhos para refresca-los. Já no inverno, muitos acreditam que a pelagem é suficiente para manter o pet aquecido, não sendo necessária nenhuma outra medida para proteger o cachorro ou gato no frio. Mas a história não é bem assim não!!! Veja a entrevista da médica veterinária Ana Cláudia Vischi.