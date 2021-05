Operação Sinergia desarticula esquema de fraude milionária no setor de metais e sucatas

Andradas está entre as cidades investigadas na operação Sinergia, que tem como alvos empresários do ramo de metais e sucatas, principalmente de alumínio e cobre na região metropolitana e no Sul de Minas. A ação é resultado de uma força tarefa do ministério público, através do centro de apoio operacional de defesa da ordem econômica e tributária, Receita Estadual, Polícia Civil e Polícia Militar.