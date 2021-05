𝗟𝗮𝗱𝗿ã𝗼 é 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗲 𝗳𝘂𝗿𝘁𝗼

Na manhã de hoje (28/05) um ladrão após tentativa de furto em uma clínica veterinária localizada na rua Geraldo Calixto.

De acordo com o boletim de ocorrências, após o acionamento do alarme, o proprietário encontrou a porta de vidro e uma grade arrombados. O autor de 39 anos estava no interior do estabelecimento, tem várias passagens pela polícia.

De posse de uma chave de fenda agrediu o funcionário da empresa de monitoramento e tentou fugir, sendo contido até a chegada da PM.

A bicicleta que pertencia ao autor foi apreendida.