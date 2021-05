Dia do Hamburguer é comemorado com novidades

28 de maio é o dia do hambúrguer, um prato que tem fama em todo o mundo e pode ser acompanhado com outros ingredientes bem saborosos. Natural da cidade de Hamburgo na Alemanha, recebeu adaptações.Em Andradas as lanchonetes e hamburguerias ganharam fama pelos lanches de tamanhos grandes e sabores diferenciados