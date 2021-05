Sul de Minas se mantém na Onda Vermelha do programa Minas Consciente

Na tarde desta quinta-feira foi realizada uma coletiva de imprensa com o secretario de saúde de Minas Gerais Fábio Baccheretti. De acordo com ele uma das regiões que mais preocupam com relação a Covid – 19 é o Sul de Minas