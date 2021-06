Poços está entre as cidades que receberam kit intubação

Nove cidades do Sul de Minas Gerais receberam medicamentos do chamado kit intubação, comprados e distribuídos pelo governo do Estado. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), a prioridade foi atender hospitais e unidades de saúde que estão com falta ou estoques quase zerados.

Os medicamentos comprados pelo governo são Fentanil e Midazolam. Já o Atracúrio foi adquirido pela União. Em todo o Estado, 91 hospitais receberam a nova remessa dos medicamentos, e não há risco de desabastecimento nos próximos cinco dias.

As cidades que receberam são: Poços de Caldas, Itajubá, Lavras, Três Corações, Santa Rita do Sapucaí, Passos, Itanhandu, Aiuruoca e Cássia.

Poços de Caldas

Hospital de Campanha Midazolam – 100 unidades

Atracúrio – 300 unidades de ampolas com 5ml e 50 unidades de ampolas com 2,5ml

Fentanil – 800 unidades

Quando são usados os medicamentos?

Fentanil: medicamento 50 vezes mais forte que a morfina, é usado para aliviar a dor do paciente que é intubado. Como o procedimento é extremamente invasivo, este medicamento é aplicado para que haja um pouco de “conforto”.

Midazolam: sedativo utilizado para pacientes adultos, que dá rápida sensação de sono. É um dos primeiros medicamentos a ser aplicados antes da intubação

Atracúrio: é uma espécie de relaxante muscular, de uso cirúrgico, que permite que a garganta “se abra” para que a intubação possa ser feita sem danificar alguma estrutura interna.



Informações: Jornal “Estado de Minas”

Foto: Secretaria Estadual de Saúde/Divulgação