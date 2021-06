Mais de R$ 500 mil serão repassados à Santa Casa pela Prefeitura de Andradas

Projeto aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à entidade hospitalar para combate à Covid-19

Um total de R$ 522.037,71 serão repassados pela Prefeitura de Andradas à Santa Casa de Misericórdia, divididos em três parcelas mensais de R$ 174.012,57. Os recursos serão destinados a prestar assistência financeira para o pagamento da contratação de novos médicos e profissionais de enfermagem para atendimento de pacientes com Covid-19.

Diante do cenário atual da pandemia no município de Andradas, a Santa Casa justificou a necessidade dos recursos para a contratação temporária por três meses de médicos para plantões presenciais de 24 horas para retaguarda e suporte a pacientes nos leitos de isolamento respiratório.

Atualmente a entidade hospitalar conta com dois clínicos gerais no Pronto Atendimento Municipal para atender todos os pacientes, mas com a crescente demanda de pessoas com patologias respiratórias, há necessidade do apoio de mais um médico para assistência exclusiva a doenças respiratórias, bem como equipe de enfermagem para auxiliar na atenção a esses pacientes, sendo três profissionais para contribuir na triagem e acolhimento.

O repasse é mais uma medida adotada pelo município para o enfrentamento da pandemia, considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de importância internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O município de Andradas ainda se encontra em situação de emergência em saúde pública, em razão do Decreto nº 2.343, de 1º de janeiro de 2021.

Esse é o terceiro projeto de lei de concessão de subvenção social à Santa Casa proposto pelo Executivo e aprovado por unanimidade pelos vereadores, para o combate à pandemia, além da autorização do repasse anual de recursos financeiros à entidade hospitalar através do convênio de mútua cooperação, totalizando R$ 7.014.075,46.

Fotos e informações : Assessoria de Comunicação Câmara de Andradas