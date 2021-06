Termina o prazo para a declaração do Imposto de Renda

Termina o prazo para a declaração do Imposto de Renda

Terminou neste dia 31 de maio o prazo para a declaração do Imposto de Renda. De acordo com dados atualizados nesta tarde o sul de minas entregou 357 mil 799 declarações. O número corresponde a 97,2% do esperado, que são 368 mil declarações para a região.