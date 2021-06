COMITÊ DE CRISE ANUNCIA NOVAS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO EM ANDRADAS

A partir dessa quinta-feira, 03 de junho, o horário de atendimento ao público em bares, restaurantes e lanchonetes passa a ser até às 19 horas e está permitida a participação de 10 pessoas, no máximo, em reuniões.

Na última terça-feira, 01 de junho, o Comitê de Crise se reuniu para analisar o cenário da pandemia em Andradas e o resultado das últimas medidas adotadas. Os números apresentados no boletim diário da Covid-19 são estarrecedores: 93 mortes contabilizadas e 23 pessoas internadas, sendo 17 em enfermaria e 6 na UTI (dados referentes ao dia 01/06).

Outra dificuldade encontrada é a contratação de mais equipes médicas para atuar na linha de frente da pandemia, uma vez que muitos profissionais estão se afastando devido à alta carga de trabalho e estresse que estão submetidos há mais de um ano.

Dessa forma, o grupo tomou as seguintes decisões para conter o avanço da pandemia no município:

– redução do horário de atendimento ao público em bares, restaurantes e lanchonetes até às 19 horas. Após esse horário, apenas delivery;

– reuniões só podem ser realizadas com até 10 pessoas, no máximo,

– o toque de recolher está mantido das 21 horas até às 05 horas do dia seguinte