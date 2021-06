PM LOCALIZA E DESATIVA LABORATÓRIO DE REFINO DE DROGAS EM POÇOS DE CALDAS

Ontem, 02 de junho, por volta das 23h50m a Polícia Militar em Poços de Caldas, recebeu informações anônimas de moradores do Bairro Monte Verde dizendo que na Rua Pedro Barbosa, em uma casa em construção havia uma grande movimentação de pessoas e veículos e que lá funcionava um laboratório de drogas.

A Polícia Militar deslocou até o local da denúncia e realizou uma Operação Policial no bairro, com várias viaturas do turno de serviço da 162° Cia PM e 129° Cia PM.

A casa foi localizada constatada estar desabitada e em um dos cômodos foi encontrado uma porta sustentada por cavaletes e sobre ela estava;

– 03 barras de cocaína prensada;

– 88 porções de cocaína para a venda;

– Diversos materiais para preparo de venda de cocaína.

O morador não foi localizado , apenas um veículo GM/Monza de cor vinho, placa de Poços de Caldas.

Todo material foi apreendido e encaminhado a Delegacia de Policia Civil.

Informações e fotos : PM