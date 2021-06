𝗛𝗼𝗺𝗲𝗺 𝗲́ 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝘇𝗶𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗮𝗿𝗿𝗲𝘁𝗮 𝘀𝗼𝗯 𝗲𝗳𝗲𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗴𝗮𝘀

Nesta quinta-feira (03/06) a equipe da Polícia Rodoviária Federal fez a abordagem de uma carreta bitrem na rodovia BR 146 em Poços de Caldas.

Durante a fiscalização o condutor de 49 anos relatou que o disco diagrama do cronotacógrafo para comprovação do tempo de direção e descanso não estava funcionando. Dentro do veículo foram localizados 243 comprimidos de Nobésio Extra Forte (“rebite”); três pinos e um envelope plástico contendo substância análoga a Cocaína, que na balança com os invólucros totalizou aproximadamente seis gramas, além de um prato e um canudo ainda sujos com substância análoga a cocaína.

Após os procedimentos, o motorista foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Poços de Caldas/MG para a lavratura do flagrante. A carreta foi removida ao pátio da PRF.

Vale registrar que o Nobésio Extra Forte contém como princípio ativo a substância CLOBENZOREX, que é de uso controlado no Brasil, e classificado na Portaria nº 344/98 do Ministério da Saúde na lista A3 como SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA (sujeita a notificação da Receita A). Ainda assim, o medicamento NOBÉSIO EXTRA FORTE não possui registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), tornando sua comercialização proibida.

Fotos e informações: PRF