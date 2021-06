Andradas não faz mudanças no decreto até a próxima reunião do Comitê

A Prefeitura de Andradas anunciou que vai manter o decreto lançado na quarta-feira (02/06), sem alterações até a próxima reunião do Comitê Gestor de Crises, marcada para o dia 08 de junho. No encontro vai estar em pauta as determinações do Governo do Estado que proíbe a realização de eventos atrativos, culturais e naturais e o funcionamento de academias, clubes e salões de beleza.

De acordo com que está em vigor atualmente bares, restaurantes e lanchonetes podem funcionar até às 19 horas (após esse horário, apenas delivery), está limitado o número máximo de 10 pessoas em reuniões e mantido o toque de recolher das 21 horas até às 05 horas do dia seguinte.

Informações: Prefeitura de Andradas