Reclamação de moradores do Jardim do Lago – Andradas/MG

Reclamação de moradores do Jardim do Lago – Andradas/MG

Alguns moradores do bairro Jardim do Lago procuraram a equipe de reportagem da ANTV TV Andradas para reclamar sobre as condições da área verde onde está localizado o lago. Segundo eles a água suja e o lixo vem causando vários transtornos.