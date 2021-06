𝗔𝗻𝗱𝗿𝗮𝗱𝗮𝘀 𝘂𝗹𝘁𝗿𝗮𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮 𝟭𝟬𝟬 𝗼́𝗯𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗾𝘂𝗲̂𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗮 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱 𝟭𝟵

A semana comeรงa com uma notรญcia triste. Andradas ultrapassou a marca dos cem รณbitos por consequรชncia da Covid 19. Outras quatro mortes estรฃo em investigaรงรฃo. Nos dias 05 e 06 de junho onze novos casos foram informados ao serviรงo de epidemiologia. Trinta e quatro pessoas entraram para o monitoramento.

De acordo com dados da Prefeitura de Poรงos de Caldas, os leitos de UTI dos hospitais da cidade ainda permanecem com cem por cento de ocupaรงรฃo, com pacientes de 20 municรญpios diferentes. Trรชs sรฃo de Andradas e dois de Ibitiura de Minas.