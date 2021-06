Artistas do circo globo participam de espetáculo on-line

A lei Aldir Blanc que foi aprovada em junho de 2020 teve a finalidade de atender ao setor cultural do Brasil, maior afetado com as medidas restritivas de isolamento social impostas em razão da pandemia da Covid-19. Foram destinados 3 bilhões de reais para apoiar os artistas.Um dos projetos culturais aprovados tem como tema o Circo Glob. Desenvolvido por membros de família circense que hoje reside aqui em Andradas