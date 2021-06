Entenda os riscos de soltar pipas próximo à rede elétrica

Uma tradição muito popular no Brasil, a prática de “empinar” pipas e papagaios tem divertido muitas gerações de brasileiros ao longo dos anos. O meio do ano geralmente é um período propício para a brincadeira por causa do aumento da incidência dos ventos. No entanto, a Cemig lembra que a prática perto de redes de energia elétrica pode ocasionar desligamentos emergenciais e acidentes graves.

Em maio deste ano, um gravíssimo acidente levou uma vítima à morte em Barbacena, no Campo das Vertentes. Uma linha chilena, proibida por lei, provocou o rompimento de um cabo da rede elétrica, que caiu no exato momento em que um motociclista passava pelo local. A piloto levou um choque elétrico e não resistiu.

Somente nos cinco primeiros meses de 2021, ocorrências relacionadas a pipas prejudicaram mais de 285 mil pessoas em Minas Gerais com falta de energia. Apenas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a prática deixou 179 mil clientes sem luz. Em 2020, os incidentes com pipas causaram 2.796 ocorrências na área de concessão da Cemig, afetando cerca de 740 mil mineiros.

O gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Cemig, João José Magalhães Soares, destaca que a aproximação indevida e o uso de cerol e linhas chilenas têm sido os motivos dos principais acidentes com a rede elétrica da companhia.

O cerol e a linha chilena são proibidos em Minas Gerais pela Lei 23.515/2019, que prevê a aplicação de multas às pessoas que manuseiam ou comercializam esses itens, além da possibilidade de incriminar os responsáveis pela sua utilização.

Cuidados

João Soares lembra que os pais devem orientar seus filhos a praticar esse tipo de brincadeira em locais descampados e longe da rede elétrica. “Em ambientes urbanos é muito difícil termos locais sem rede elétrica aérea. Os pais devem procurar espaços afastados, sem fiações próximas. Outro ponto de atenção é que algumas crianças, jovens ou adultos sobem em lajes para soltar pipas e correm risco de cair”, observa.

O gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Cemig reforça que nunca se deve tentar resgatar pipas presas na rede elétrica ou em árvores, pois o risco de acidentes é muito alto. “Ao subirem nas árvores para retirar a pipa, as pessoas não observam a rede elétrica e acabam tocando, sofrendo choque elétrico seguido de queda o que, na maioria das vezes, se torna um acidente fatal”, exemplifica.

Fios partidos

Outro ponto a se tomar cuidado são os fios partidos. Caso a pessoa se depare com um, não deve se aproximar ou tocar no cabeamento. A recomendação é telefonar imediatamente para o Fale com a Cemig, no número 116, que funciona 24 horas por dia. O especialista ressalta que somente os profissionais autorizados pela companhia podem fazer intervenções na rede elétrica.

Informações : Agência Minas