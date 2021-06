𝐌𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐨̂𝐧𝐢𝐛𝐮𝐬 𝐞 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐡𝐨̃𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐚̃𝐨 𝐯𝐚𝐜𝐢𝐧𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐧𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐬𝐚́𝐛𝐚𝐝𝐨

Neste sรกbado (12/06) serรก realizada em Andradas a vacina da Covid 19 para trabalhadores do Transporte Coletivo de Passageiros (motoristas e cobradores) e caminhoneiros. A imunizaรงรฃo acontece no Materno Infantil, das 07 ร s 11 horas.

๐ƒ๐จ๐œ๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ๐ฌ ๐ช๐ฎ๐ž ๐๐ž๐ฏ๐ž๐ฆ ๐ฌ๐ž๐ซ ๐š๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐š๐๐จ๐ฌ

๐˜›๐˜ณ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜›๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜—๐˜ข๐˜ด๐˜ด๐˜ข๐˜จ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด (๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ด ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด)

– Se nรฃo for registrado, recibo de pagamento recente ou contrato de prestaรงรฃo de serviรงos;

– Comprovante de endereรงo,

– Carteira de Habilitaรงรฃo categoria D ou E (apenas para os motoristas; cobradores nรฃo precisam apresentar).

๐˜Š๐˜ข๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด

– Carteira de Habilitaรงรฃo categoria D ou E;

– Documento do Caminhรฃo;

– รšltimo holerite, se tiver registro em carteira;

– Se nรฃo for registrado, recibo de pagamento recente ou contrato de prestaรงรฃo de serviรงos;

– Se for autรดnomo, nota fiscal recente da carga ou serviรงo prestado,

– Comprovante de endereรงo.

Tambรฉm รฉ preciso apresentar carteira de vacinaรงรฃo, CPF e o Cartรฃo SUS. Aproveite o momento da imunizaรงรฃo, para levar alimentos nรฃo perecรญveis ou materiais de limpeza que serรฃo doados para a Santa Casa.

Outra recomendaรงรฃo: quem fez a vacina contra a Gripe deve respeitar o prazo de 15 dias de intervalo para se imunizar contra a Covid-19. Em caso de dรบvidas ou mais informaรงรตes, basta ligar no telefone (35) 3731-3313, das 07 ร s 13 horas, de segunda ร sexta-feira.

Informaรงรตes: Prefeitura de Andradas