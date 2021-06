Alcoa realiza Carta & Mentoria com participantes do projeto Jovem Feliz, de Andradas

Pelo segundo ano consecutivo, voluntários da Alcoa Poços de Caldas estão participando do projeto Carta & Mentoria, promovido pelo Instituto Alcoa, em parceria com o Atados, plataforma social online que visa mobilizar pessoas e gerar transformações positivas na sociedade. O projeto promove a troca de cartas e sessões online de mentoria entre 25 voluntários e 25 participantes do projeto Jovem Feliz, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Andradas e a Fundação Alcides Mosconi.

O objetivo é colaborar com o desenvolvimento profissional e pessoal desses jovens durante as oito semanas do projeto. No ano passado, o Carta & Mentoria foi realizado com sucesso e atendeu alunos da Escola Padrão Parque das Nações e do Cedet (Centro para o Desenvolvimento do Potencial e Talento), ambas instituições de Poços de Caldas (MG). “Os nossos jovens estão muito animados”, destaca Doraci Helena Rocha, Supervisora da Secretaria Municipal de Educação. “Tenho a certeza de que esta ação os incentivará para a leitura e a escrita, ajudando-os na preparação para o mercado de trabalho”.

Entre os participantes está Graziela Cristina Ramos, 18 anos. “Assim que eu fiz 18 anos, comecei a sofrer pressão para decidir se iria ou não prestar vestibular e para qual curso”, conta a jovem. “Os bate-papos com o meu mentor tem me ajudado a lidar com esta pressão e a descobrir o que eu realmente quero para a minha vida. Estou gostando muito”.

Fábio Vitor Santana, dois anos mais novo que a Graziela, também considera o projeto muito interessante. “Me possibilitou entender melhor o que é trabalhar em uma grande empresa e como me portar em uma entrevista de trabalho”, destaca. “Eu tinha uma visão totalmente diferente”.

Para os voluntários, esta é mais uma oportunidade de contribuir com a comunidade em meio à pandemia, que afastou as pessoas. “Confesso que fiquei muito emocionado com o conteúdo, quando recebi a primeira carta! São sonhos, dúvidas, indecisões que a maioria dos jovens tem nesta fase da vida”, conta o voluntário Paulo Donizeti Silveira, Coordenador de Processo do Departamento Técnico da Refinaria e Laboratório, que mora em Andradas. “É uma troca de experiência de ambas as partes e sinto-me privilegiado em poder colaborar com o desenvolvimento pessoal e profissional de uma jovem. É uma satisfação dupla, pois a minha filha também está participando do projeto, sendo monitorada por um colega de trabalho. O Carta & Mentoria é muito gratificante, desafiador e de muita responsabilidade!”.

Fotos e informações: ALCOA

Graziela Cristina Ramos – participante do projeto



Paulo Donizeti Silveira – oordenador de Processo do Departamento Técnico da Refinaria e Laboratório