Campanha do Agasalho: 30 anos ajudando quem mais precisa

Há 30 anos a Academia America Gym vem desempenhando um importante papel social e promove a Campanha do Agasalho em parceria com a sociedade local e empresas da cidade.

“Somos forte graças ao apoio dos nossos alunos. Oferecemos anualmente promoções e campanhas diversas com cunho social, cujo principal objetivo é ajudar ao próximo. Uma sociedade mais justa, sem fome e sem miséria é um dever de cada um de nós cidadãos e o nosso compromisso é com o ser humano, pensando na questão humanitária. São três décadas de sucesso e este ano não deve ser diferente. Estamos focados neste momento em que famílias inteiras migram do norte e nordeste do país para cá, em busca de emprego, de comida, de renda. O Setor público sozinho não consegue dar o suporte necessário para que estes se protejam e se agasalhem durante o triste inverno de escassez”, destacou Mariza Fernandes, idealizadora da Campanha do Agasalho da Academia.

Participe você também! Doe alimentos, agasalho, calçados ou cobertores. O endereço é Rua João Miranda da Silva 66, centro, Andradas-MG.

Outras informações pelo telefone: (35) 3731-2416.

Foto e informações: Rosane Souza