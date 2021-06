𝐀𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐞 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚̃𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐨𝐬 𝐭𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐚 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐚̃𝐨 𝐝𝐞 𝐡𝐨𝐣𝐞 𝐝𝐚 𝐂𝐚̂𝐦𝐚𝐫𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥

๐€๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐๐š๐๐ž๐ฌ ๐ž๐ฌ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ข๐ฏ๐š๐ฌ ๐ž ๐ž๐๐ฎ๐œ๐š๐œฬง๐šฬƒ๐จ ๐ž๐ฌ๐ญ๐šฬƒ๐จ ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐ž ๐จ๐ฌ ๐ญ๐ž๐ฆ๐š๐ฌ ๐๐š ๐ฌ๐ž๐ฌ๐ฌ๐šฬƒ๐จ ๐๐ž ๐ก๐จ๐ฃ๐ž ๐๐š ๐‚๐šฬ‚๐ฆ๐š๐ซ๐š ๐Œ๐ฎ๐ง๐ข๐œ๐ข๐ฉ๐š๐ฅ

Na noite desta terรงa-feira (15/07) serรก realizada a sรฉtima sessรฃo ordinรกria na Cรขmara Municipal de Andradas.

De acordo com a programaรงรฃo vai acontecer a leitura de projetos de lei e tambรฉm a votaรงรฃo de outras cinco propostas. Duas delas sรฃo de autoria dos vereadores Luiz Benedito Raimundo e Paulo Cesar Moreira e se referem ao esporte e educaรงรฃo.

Um dos projetos reconhece a prรกtica de exercรญcio fรญsico como essencial, incluindo as atividades monitoradas por profissional de educaรงรฃo fรญsica ou fisioterapeuta em estabelecimentos prestadores de serviรงos destinados a essa finalidade, ou fora deles em espaรงos apropriados.

https://sapl.andradas.mg.leg.br/materia/3506

O outro visa tornar as atividades presenciais de ensino da rede pรบblica e da rede privada, destinadas a educaรงรฃo infantil e ao ensino fundamental como essenciais em perรญodos de calamidades publicas decorrentes de crises sanitรกrias.

https://sapl.andradas.mg.leg.br/materia/3519

Tambรฉm serรฃo votados os projetos relacionados ao regimento interno da Cรขmara https://sapl.andradas.mg.leg.br/materia/3516

Abertura de crรฉdito adicional especial para atender as despesas do Fundo Municipal de Preservaรงรฃo do Patrimรดnio Cultural https://sapl.andradas.mg.leg.br/materia/3786

E – alteraรงรตes de artigos de projeto de lei complementar referente a alรญquota de contribuiรงรฃo dos segurados para o custeio do Regime Prรณprio de Previdรชncia Social. https://sapl.andradas.mg.leg.br/materia/3855

Todos os projetos de lei estรฃo disponรญveis no site www.andradas.mg.leg.br.