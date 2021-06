Amigos e familiares se despede de José Milton de Souza

Andradas se despediu nesta segunda-feira de José Milton de Souza, de 61 anos. Conhecido como o Miltão do PT. Com grande experiência na área política, foi candidato a vereador na última eleição municipal. De acordo com amigos, José Milton tinha uma ligação forte com o PT, trabalhou na Central Única dos Trabalhadores, foi sindicalista e sempre se demonstrou bastante dedicado ao partido. Atualmente atuava como comerciante em Santa Rita de Caldas