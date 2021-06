𝗠𝗶𝘀𝘀𝗮𝘀 𝗱𝗼 𝗽𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗮̃𝗼 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲

Com o intuito de combater o crescimento dos casos de Covid-19 os prefeitos da microrregião de Poços de Caldas, que inclui Andradas, tomaram decisões conjuntas e lançaram o decreto que vale até o dia 27 de junho. De acordo com as mudanças:



– horário de funcionamento dos estabelecimentos é até às 20 horas para todas as atividades comerciais. Após esse horário, apenas delivery;

– nos dias 19 e 20/06 (sábado e domingo), 26 e 27/06 (sábado e domingo), apenas postos de gasolina, farmácias, estabelecimentos de saúde e indústrias poderão funcionar. Nos demais estabelecimentos, apenas delivery;

– toque de recolher das 21 horas até às 05 horas do dia seguinte

Diante dessas decisões, a Igreja Católica de Andradas decidiu que suspenderá a presença dos fieis no final de semana. De acordo com o Cônego Simão Cirineo as missas e o terço dos homens serão em formato online com transmissão pela ANTV, Rádio Vinícola e redes sociais. A Igreja permanecerá aberta para orações pessoais durante o dia. A Paróquia de Nossa Senhora Aparecida segue a mesma decisão, com transmissão da missa no domingo, às 09 horas da manhã, pelo facebook.

“Levando em consideração a urgência das medidas de contenção do vírus no momento em nossa região para evitar a circulação das pessoas, em respeito ao proposto pela micro região nossa Paróquia São Sebastião comunica que vai realizar as celebrações de missa no final de semana (sábado e domingo) somente de forma online. Durante a semana missa às 19h com a presença dos fiéis.”, relatou Cônego Simão.