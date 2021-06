PESSOAS COM 57 ANOS E MOTORISTAS DE CAMINHÕES (CNH “C”) PODEM SE VACINAR CONTRA COVID NESSA SEXTA-FEIRA

A vacinação será em frente ao Asilo São Vicente de Paulo, das 07 às 11 horas. Não esqueça de levar a sua doação para a Santa Casa.

Nessa sexta-feira, 18 de junho, Andradas vacina as pessoas de 57 anos completos ou mais e caminhoneiros com habilitação letra C. A imunização acontece em frente ao Asilo São Vicente de Paulo em esquema drive thru.

Fique atento à documentação que deve ser apresentada. Para as pessoas com 57 anos completos ou mais, deve ser apresentado:

– Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou RG e CPF;

– Cartão do SUS;

– Carteirinha de Vacinação,

– Comprovante de Residência.

No caso dos caminhoneiros, devem ser apresentados os seguintes documentos:

– Carteira de Habilitação categoria C;

– Documento do Caminhão;

– Último holerite, se tiver registro em carteira;

– Se não for registrado, recibo de pagamento recente ou contrato de prestação de serviços;

– Se for autônomo, nota fiscal recente da carga ou serviço prestado,

– Comprovante de endereço.

Outra recomendação: quem fez a vacina contra a Gripe deve respeitar o prazo de 15 dias de intervalo para se imunizar contra a Covid-19. Em caso de dúvidas ou mais informações, basta ligar no telefone (35) 3731-3313, das 07 às 13 horas, de segunda à sexta-feira