Carreata na cidade de Tambaú lembra os 60 anos de morte do padre Donizetti Tavares de Lima

Carreata na cidade de Tambaú lembra os 60 anos de morte do padre Donizetti Tavares de Lima

No dia 16 de junho muitos devotos se lembram do Padre Donizetti Tavares de Lima, que ganhou fama depois muitos milagres e pelo título de beato. São 60 anos da morte do religioso. Além de carreata, um sonho muito antigo foi realizado.