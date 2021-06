Moda em tempos de pandemia as marcas investem em peças confortáveis

Sem aqueles tradicionais eventos como casamentos, festas de aniversários ou mesmo aquele cineminha, as roupas de passear estão encostadas no armário. Poucas pessoas estão animadas para comprar uma peça nova.

Para chamar a atenção dos consumidores para a moda as marcas resolveram investir em peças confortáveis, que sevem tanto para ficar em casa, como dar uma volta na padaria ou supermercado. São modelos com praticidade e estilo