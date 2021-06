Projeto de lei que inclui escolas como essenciais é rejeitado por maioria na Câmara de Andradas

O projeto de lei ordinária proposto pelos vereadores Paulo Cesar Moreira e Luiz Benedito Raimundo que “Estabelece as atividades de educação infantil e fundamental como atividades essenciais em períodos de calamidades públicas decorrentes de crises sanitárias no Município de Andradas, estado de Minas Gerais” foi rejeitado por quatro votos contrários e uma abstenção.

Votaram contra o projeto os vereadores Antonio Carlos de Lima, Ricardo Felisberto, Vinícius Teixeira e Rozilda Campos Conti. O vereador Adilson Carlos dos Santos absteve-se durante a votação e o presidente da Casa, Regis Basso, em regra geral, não vota; somente em necessidade de desempate.

Além dos proponentes do projeto, o vereador Gustavo Xavier votou favorável à proposta legislativa que previa a inclusão das atividades escolares municipais – escolas públicas e privadas – como essenciais. Com isso poderia haver a possibilidade da permanência das unidades de ensino infantil e fundamental abertas mesmo com imposições restritivas como as ondas roxa e vermelha do programa Minas Consciente do qual Andradas faz parte.

Os vereadores Luizinho e Paulo Moreira basearam-se, como justificativa ao projeto, no artigo 6º da Constituição Federal que considera a educação como um direito social, bem como no artigo 205, segundo o qual “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

A Procuradoria da Câmara emitiu parecer com dois entendimentos sendo um favorável à constitucionalidade dos projetos e outro contrário emitido pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, no qual o instituto afirma que os projetos estão em desconformidade com a legislação federal sobre a Covid-19, a Lei 13.979/2020, que, em resumo, diz que as medidas devem ser adotadas pelo Poder Executivo o que torna a proposta inconstitucional.

Informações : Assessoria de Comunicação Câmara Municipal