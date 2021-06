𝐍𝐨𝐯𝐚 𝐞𝐭𝐚𝐩𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐚𝐜𝐢𝐧𝐚𝐜̧𝐚̃𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 C𝐨𝐯𝐢𝐝 𝟏𝟗 𝐞𝐦 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬

Esta semana serรก de aplicaรงรฃo da vacina contra Covid 19 para diferentes pรบblicos em Andradas. Se chegou a sua vez, participe e ajude a garantir a saรบde de todos.

๐๐จ๐ซ ๐Ÿ๐š๐ข๐ฑ๐š ๐ž๐ญ๐šฬ๐ซ๐ข๐š: (๐ŸŽ๐Ÿ•๐ก ๐šฬ€๐ฌ ๐Ÿ๐Ÿ๐ก / ๐€๐ฌ๐ข๐ฅ๐จ ๐’๐šฬƒ๐จ ๐•๐ข๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐๐ž ๐๐š๐ฎ๐ฅ๐จ)

22 de junho – pessoas com 56 anos completos ou mais

23 de junho – pessoas com 55 anos completos ou mais

Documentos: carteira de vacinaรงรฃo, CPF e o Cartรฃo Nacional do SUS.

๐†๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ง๐ญ๐ž๐ฌ ๐ž ๐๐ฎ๐žฬ๐ซ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ฌ ๐œ๐จ๐ฆ ๐š๐ญ๐žฬ ๐Ÿ’๐Ÿ“ ๐๐ข๐š๐ฌ ๐ฉ๐จฬ๐ฌ-๐ฉ๐š๐ซ๐ญ๐จ

24 de junho โ€“ Materno Infantil โ€“ 07h ร s 11h

Documentos: cartรฃo do Prรฉ-natal, CPF, carteira de vacinaรงรฃo e cartรฃo do SUS. (para as puรฉrperas, alรฉm da documentaรงรฃo acima, รฉ necessรกrio a certidรฃo de nascimento da crianรงa)

Aproveite o momento da vacinaรงรฃo para ajudar a Santa Casa com a doaรงรฃo de alimentos nรฃo perecรญveis e produtos de limpeza para a entidade. Em caso de dรบvidas ou outras informaรงรตes, basta ligar no telefone (35) 3731-3313, das 07 ร s 13 horas, de segunda ร sexta-feira.

๐˜๐˜ฏ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜คฬง๐˜ฐฬƒ๐˜ฆ๐˜ด: ๐˜—๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ข๐˜ด