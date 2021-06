As aulas presenciais estão suspensas pelo período de 15 dias no mínimo

Mais uma medida que visa evitar o avanço da Covid-19 em Andradas foi adotada após a reunião do comitê gestor de crises da ultima sexta-feira.As aulas presenciais estão suspensas pelo período de 15 dias no mínimo. O retorno depende dos dados epidemiológicos de Andradas e região. Essa medida é válida para todos os estabelecimentos de ensino, ou seja, escolas de idiomas, cursos profissionalizantes e escolas regulares.A prefeita de Andradas Margot Pioli compartilhou um vídeo com a imprensa e explicou o porque desta decisão