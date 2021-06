Oportunidade: Curso gratuito de crédito e cobrança

Estão abertas as inscrições para o curso de Assistente de Crédito e Cobrança. Trata-se de uma parceria entre a Prefeitura de Andradas e o SENAC Poços de Caldas.

O curso é gratuito e online, com início previsto para o dia 15 de julho e término em 10 de setembro. As matrículas estão sendo realizadas na sede do Centro Municipal de Educação Profissional, situado no endereço: Rua Professor Xanico, 176, ao lado da Biblioteca Municipal.

Quem pode participar?

Os alunos que estejam cursando ou já tenham concluído a educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados com renda familiar mensal per capita que não ultrapasse dois salários mínimos.

Para fazer a matrícula, é necessário as cópias do RG e CPF, comprovante de residência e comprovante escolar.

Outras informações pelo telefone (35) 3731-3208

Informações: Prefeitura de Andradas