Polícia Civil fala sobre túnel encontrado em Poços de Caldas

A Polícia Civil informou à imprensa que empenha todos os esforços para apurar a autoria e as circunstâncias relacionadas ao túnel encontrado em Poços de Caldas. De acordo com a delegada Juliane Emiko Hissanaga Quaggio a equipe de investigadores está fazendo os levantamentos. A perícia esteve no local e realizou os trabalhos técnicos. Até o momento, não houve prisão.