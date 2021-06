Voluntários da Santa Casa de Andradas realizam a venda do kit Junino

Voluntários da Santa Casa de Andradas realizam a venda do kit Junino

A Santa Casa vai realizar nessa sexta-feira o “Arraia sem Parar” no sistema drive thru, com a venda de kits.São pratos tipicos e deliciosos. Quem quer complementar a festança em casa pode ainda adquirir produtos extras