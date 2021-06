Casais buscam novas alternativas para casamentos na pandemia

A pandemia causada pelo novo coronavírus afetou o setor nupcial de uma maneira significativa e muitos casais tiveram que adiar seus casamentos devido a incerteza de não saber o que passaria nos próximos meses.Como estamos há mais de um ano vivendo nessa situação, alguns casais não estão deixando de celebrar o amor através do matrimônio. As cerimônias foram adaptadas com transmissão ao vivo pela internet e os cumprimentos no esquema drive thru