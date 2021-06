Do cafezal ao cafezinho – iniciativa visa estimular o turismo rural

Você já imaginou vivenciar de perto o processo de produção do café? Uma iniciativa inédita em Andradas pretende transformar essa ideia em atrativo turístico. A propriedade localizada no bairro Córrego Fundo foi o local escolhido para a primeira experiência.O passeio envolve história da imigração italiana, atributos dos grãos, as características das lavouras e apresentação musical em meio ao cafezal. Vamos conhecer agora a proposta do projeto “Do cafezal ao cafezinho”