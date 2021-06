Emater-MG entrega equipamentos para melhoria genética do rebanho do Sul de Minas

Os municípios beneficiados pela doação dos kits de inseminação artificial são: Alpinópolis, Careaçu, Guapé, Inconfidentes, Natércia, Paraguaçu, Pimenta, Santa Rita de Caldas, São Sebastião da Bela Vista e Senador José Bento; que receberam uma moto e um botijão cada; além de Monte Belo, que foi contemplado com 2 motos e 2 botijões. Cada motocicleta custou R$11.220,00 e cada botijão foi adquirido por R$2.834,00.

Durante a solenidade de entrega, estiveram presentes a diretoria executiva da Emater-MG, a secretária de Agricultura de Minas Gerais, Ana Valentini, deputados estaduais e prefeitos. Segundo a secretária Ana Valentini, o agronegócio sempre teve um importante papel na economia de Minas e o setor ganhou ainda mais relevância com a pandemia.

“O agricultor nunca para, trabalha todos os dias de sol a sol, especialmente os pequenos. Em Minas Gerais, no campo, mais de 90% são pequenos produtores, então esse tipo de projeto é de fundamental importância para trazer mais renda para eles. Esse projeto, além de gerar novilhas de boa qualidade genética, vai trazer ganhos de produtividade do leite, melhorando assim a lucratividade dos pequenos pecuaristas”, explica a secretária.

“É uma parceria que deu muito certo entre Governo de Minas Gerais, Secretaria Estadual de Agricultura e a Emater-MG, com apoio do Instituto Federal Campus de Muzambinho. Até o momento já foram inseminadas mais de 80 mil vacas. Nossa proposta é levar a genética até o pequeno pecuarista. Nós já investimos uns R$4 milhões de emenda nesse programa e já temos um retorno de mais de R$200 milhões na mão do pequeno produtor”, comenta o deputado.

O prefeito de Careaçu, Tovar dos Santos Barroso, tem boas expectativas a respeito do trabalho. “Nós sabemos que a inseminação artificial do rebanho bovino traz um ganho enorme para toda pecuária da região. E esse projeto da Emater vai contribuir em muito para a seleção e melhoramento do gado do Sul de Minas, seja o holandês ou de corte”, diz Tovar Barroso.

Kits feira e sementes

Já entre os dias 17 e 18 de junho, a Emater-MG fez a entrega de 155 kits de sementes e insumos para hortas urbanas e 10 kits feira livre a nove municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Cada kit de feira livre é composto por barraca, balança, jalecos e caixas plásticas. Já os kits sementes e insumos para hortas urbanas são compostos por envelopes de sementes diversas de hortaliças, enxada, pá, carrinho de mão, rolo mangueira, rolo sombrite, cavadeira/chibanca e peneira. O material vai beneficiar dezenas de agricultores da região.

A ação foi viabilizada com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Padre João, direcionada ao Ministério da Cidadania e executada pela Emater-MG, através de um convênio, no valor total de R$ 204.084,00.

Os municípios beneficiados são Belo Horizonte, Betim, Contagem, Esmeraldas, Jaboticatubas, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará e Santa Luzia.

Informações e foto : Assessoria de Comunicação – Emater-MG