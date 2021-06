𝗙𝗶𝗺 𝗱𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗮𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗿𝗮́ 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲́𝗿𝗰𝗶𝗼 𝗳𝗲𝗰𝗵𝗮𝗱𝗼 𝗻𝗼𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲

O decreto publicado no dia 11 de junho estabeleceu novas medidas com o intuito de conter o avanço da Covid 19. De acordo com a Prefeitura de Andradas, os casos aumentam a cada dia e os hospitais estão atuando com capacidade máxima.

De acordo com o documento, além do toque de recolher às 21 horas, durante a semana os estabelecimentos comerciais tiveram horário de funcionamento até às 20 horas. O documento também determina que nos dias 26 e 27 de junho todo comércio permaneça fechado, com autorização de funcionamento apenas para postos de gasolina, farmácias, estabelecimentos de saúde e indústrias.

Devido as restrições, a feira livre adiantou as atividades e funcionou na manhã desta sexta-feira.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o pedido dos representantes de supermercados, que solicitaram autorização para o funcionamento nos finais de semana, alegando a atividade como essencial.

De acordo com a decisão da Justiça, o decreto não estabelece a proibição de funcionamento do serviço, mas apenas da limitação da sua prestação de forma presencial neste sábado e domingo.

Essas medidas têm prazo de validade até domingo. Na próxima semana os prefeitos devem avaliar os resultados e decidir quais são as próximas etapas nesta batalha contra o coronavírus.