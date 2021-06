Sopas e caldos podem ser preparados com ingrediente mais nutritivos e menos calóricos

De acordo com o site Clima Tempo as temperaturas devem cair bastante nesta semana. Na quarta-feira a mínima prevista é de sete graus. E na quinta feira três graus com máxima de dezoito.Com a chegada do frio aumenta o consumo das tradicionais sopas e caldos. Quem gosta deste tipo de alimento pode apostar nas diferentes formas de preparo e ganhando uma refeição mais leve, com menos calorias. Boa dica para não engordar no inverno.