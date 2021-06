Veículos se envolvem em acidente entre E.S. do Pinhal e S.A. do Jardim

Na tarde desta terça-feira (29/06) por volta das 14h30 aconteceu um acidente na rodovia SP 346.

De acordo com informação da Polícia Rodoviária um carro bateu na traseira de um caminhão que estava quebrado e parado na pista. Com o impacto, foi deslocado para a contra mão de direção e acabou se chocando em outro veículo que seguia de Santo Antônio do Jardim para Espirito Santo do Pinhal.

Os ocupantes dos veículos foram socorridos para o hospital com ferimentos leves.